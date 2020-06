Kritisch rapport over gang van zaken rond brug in Oirschot; ‘er moet structureel iets veranderen’

Dat is het snoeiharde oordeel van de onafhankelijke rekenkamercommissie die onderzoek deed naar het aanbestedingsconflict rond de wandel- en fietsbrug over het Wilhelminakanaal. Het rapport ligt al even op tafel, maar kon vanwege het coronavirus pas dinsdagavond voor het eerst behandeld worden door de raad. Politiek vuurwerk bleef uit en dat is ook wel logisch, want de onderzoekers zijn kritisch op zowel het college als de raad. Bij de publieke tuchtiging toonde zich iedereen in de raadszaal dan ook schuldbewust.