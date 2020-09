Kroonringen voor afval in Eersel

De kroonring is een speciale ring voor om lantaarnpalen. Aan de ringen kunnen zakken voor plastic afval, de zogenoemde PMD-zakken (Plastic-, Metalen- en Drankkartons) worden opgehangen. De stevige beugel, gemaakt van gerecycled plastic, is voorzien van afgeronde haken voor zakken van meerdere huishoudens.

In diverse gemeenten, zoals Veldhoven, Reusel-De Mierden en Bergeijk worden kroonringen al gebruikt. Sinds de afvalproef in 2017 hangen ze in de Molenakkers in Eersel en binnenkort dus overal in de bebouwde kom van de zes kerkdorpen, verspreid in de straat. De inzameling wijzigt verder niet.