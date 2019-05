Kunst aan de Groene Corridor: ontwerp Marco Vermeulen wint

EINDHOVEN/OIRSCHOT - Studio Vermeulen is uitverkoren om het project ‘Kunst aan de Groene Corridor’ vorm te geven. In het gebied tussen Eindhoven en Oirschot komen landschapsobservatoria.

‘Loopgraaf voor de Vrede’. Dat is de naam van het meest in het oog springende kunstwerk dat in 2020 zal verschijnen aan de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot. In het landschap van de Oirschotse Heide – deels oefenterrein van defensie - worden loopgraven aangelegd in de vorm van het vredesteken. De diameter is honderd meter, bezoekers kunnen door de gangen lopen, van hoog naar laag en andersom.

Bedenker van ‘Loopgraaf voor de Vrede’ is Marco Vermeulen. De Eindhovense landschapsarchitect is uitgeroepen tot winnaar van de ontwerpwedstrijd die anderhalf jaar geleden werd uitgeschreven door de gemeente Eindhoven, de gemeente Oirschot en Brabants Landschap. Die drie partijen gaan de veertien kilometer lange verbinding tussen stad en land in de komende jaren ontwikkelen en verfraaien. Kunst moet de identiteit en herkenbaarheid van het gebied versterken en een trekker zijn voor het publiek.

Kunstcommissie

Zeven vooraf geselecteerde kunstenaars mochten vorig jaar hun ontwerpen indienen. Drie gingen er naar de volgende ronde en uiteindelijk werd Vermeulen door een speciale kunstcommissie uitverkoren. Met ‘Doors of Perception’ stelde hij landschapsobservatoria voor. ,,Waarmee je op een heel zintuiglijke manier de landschappen, bestaande objecten en kruisende infrastructuren in het gebied, zoals snelwegen, waterwegen en vliegroutes, kunt ervaren”, zegt Vermeulen. ,,De Groene Corridor is niet alleen een laan van A naar B. Onderweg is vanalles te beleven. De reis als bestemming.”

‘Loopgraaf van de Vrede’ is het meest prominente observatorium van Vermeulen. Een tweede heeft de naam: luchtvaartobservatieligweide. Dat is een landschapskunstwerk waar bezoekers gezamenlijk kunnen wachten op het moment dat er een vliegtuig overkomt. Een derde ontwerpidee betreft een Audioscope in de vorm van een enorme oorschelp, waarin geluiden uit het landschap over grote afstand kunnen worden waargenomen.

Budget

Het totale budget van het kunstproject is zo’n 240.000 euro, bijeengebracht door subsidies van het provinciale programma Landschappen van Allure, Brabants Kunstloc en bedrijfsleven. Vooralsnog is het zeker dat de Loopgraaf voor de Vrede en de luchtvaartobservatieligweide worden aangelegd. Maar dat is slechts een begin. Achterliggend idee is dat in de toekomst veel meer observatoria ontstaan, ook ontworpen en gedacht door andere kunstenaars. Daarbij wordt volop ingezet op de betrokkenheid van grote partijen in het gebied, zoals defensie, Eindhoven Airport en andere bedrijven aan en in de buurt van de route. Zij zouden bijvoorbeeld een kunstwerk kunnen adopteren.