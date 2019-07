Kunst in alle vormen en maten in Wintelre

Waren het in 2004 nog tien exposanten, komend weekend tonen maar liefst 21 creatievelingen wat ze in huis hebben. ,,We houden de kunstroute om de vijf jaar zodat de deelnemers weer wat nieuws kunnen laten zien”, zegt Riek Wouters die aan de Kerkheide in Wintelre onder meer de veertien staties van de kruisweg laat zien. Echtgenoot Guus toont er in de tuin houten sculpturen. De getoonde kunst wordt deels binnen en deels in de buitenlucht getoond. Bij veel exposanten is ook werk te koop. De zondag is doorgaans de drukste dag. ,,In totaal kregen we de vorige keer 500 à 600 bezoekers. De eerste stonden om 11.00 uur al aan de poort”, weet Riek Wouters nog.