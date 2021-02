Kunst kopen in Bladel: liefst Gindra of De Buck

Dat staat te lezen in de notitie Kunst in openbare ruimte. Bladel wil daarin aangeven hoe om te gaan met kunst in openbare ruimten. De bekendste kunst zijn zeker de beelden waar er nu een van in ieder dorp van de gemeente staat. Daarbij gaat het om Mie Moors (Bladel), de Buntsteker (Netersel), de accordeonist op varken (Hapert), Caastere kermis (Casteren) en Koning Kyrië (Hoogeloon).

Wat kost het onderhoud

In het verleden zijn er verzoeken binnengekomen van inwoners of anderen die graag een kunstobject zouden willen schenken of aanbieden aan de gemeente. Ook daarvoor zijn er nu richtlijnen opgesteld. Zo is het een vraag of een onkostenvergoeding wordt verlangd en of het kunstobject ergens goed te plaatsen valt. Verder wil de gemeente weten of onderhoud nodig is en zo ja, wat de kosten daarvan zijn.