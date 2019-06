Kunstenaar Jos Smeets ‘gaat los’ voor stadspoort in Bergeijk

Genen

In zijn atelier en ‘museum’ in het voormalige hotel Beukenhof legt een gedreven Smeets uit hoe hij tot zijn idee voor een poortentoonstelling kwam. Smeets heeft duidelijke genen in de kunst. Zijn vader René was een bekende Nederlandse beeldhouwer, keramist en meer. Zijn broers en zus hebben intussen ook hun sporen verdiend in ‘die tak van sport’, net als Jos zelf. ,,Mijn vader was de oprichten en directeur van de Design Academy in Eindhoven. Ik heb altijd met plezier lesgegeven in de beeldende vakken in Eersel en Veldhoven en er lesboeken over geschreven. De Bergeijkse heemkundekring vroeg mij mee te denken over het boek Stad zonder Muren. Dat wordt ter gelegenheid van de viering van het feit dat het 550 jaar geleden is dat Bergeijk stadsrechten kreeg, in oktober uitgebracht.” Smeets vervolgt: ,, Het boek vertelt het verhaal over de rijkdom van Bergeijk. Dat bracht mij op het idee voor een tentoonstelling over stadspoorten.”