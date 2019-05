Kunstenaar Nico Vrielink exposeert in Galerie Hans Persoon in Eersel

EERSEL - Kunstschilder Nico Vrielink, geboren en opgegroeid in Reusel, exposeert vanaf 25 mei tot 29 juni nieuw werk in Galerie Hans Persoon in Eersel. De kunstenaar werd wereldwijd bekend met portretten van zijn (inmiddels) ex-vrouw. In zijn recentere schilderijen laat hij meer van zichzelf zien.

Zo zien we Vrielink voorbijkomen als krachtige stier, trouwe hond en oude wijze man. Deze tekeningen en schilderijen zijn onderdeel van de solo-expositie PUR SANG in Galerie Hans Persoon, waarin een grote diversiteit aan recente kunstwerken van de oud-Reuselnaar te bekijken is. Niet alleen schilderijen in groot formaat, maar ook kleinere houtskooltekeningen passeren de revue. Eén van de eyecatchers is een close-up portret van Vrielinks zoon Jerome.

Persoonlijk

In het werk van Vrielink is altijd een weerspiegeling van zijn persoonlijke leven te zien. Vrielink vermaarde internationale faam met sensuele portretten van zijn ex-vrouw Jeane. In zijn huidige werk is een ontwikkeling naar meer zelfreflectie te ontdekken. Ook combineert hij veel vaker dan voorheen het tekenen en schilderen in één schilderij.

De kunstenaar werd in Reusel geboren, en ging als kind al op tekenles. Na het doorlopen van de kunstacademie en de lerarenopleiding voor tekenen en schilderen in Eindhoven gaf hij korte tijd les. Na een succesvolle eerste expositie koos Vrielink voor het (fulltime) kunstenaarschap.

Flamboyant

Met een talent voor ondernemerschap wist hij zijn werk verder onder de aandacht van het grote publiek te krijgen. Exposities over de hele wereld volgden, ruim 500 in 20 verschillende landen. Door zijn artistieke succes kan hij zich een flamboyante levensstijl veroorloven. De oud-Reuselnaar woont al vijftien jaar op Bali, maar heeft ook een kasteel in Frankrijk en een appartement in Turnhout.

Opening