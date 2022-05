Kunstgrasveld Beerse Boys ruim ton duurder dan begroot na gestegen materiaalkosten

Die extra kosten willen Burgemeester en Wethouders betalen uit het gereserveerde budget voor groot onderhoud en uit een landelijke regeling, de zogenaamde SPUK-gelden.

Oirschot had namelijk al geld apart gezet om de toplaag van het hoofdveld van de Beerse voetbalvereniging te vervangen. Nu dat veld een kunstgrasveld wordt, is die renovatie niet meer nodig. Dat geld wordt toegevoegd aan het budget voor de realisatie van het kunstgrasveld.

‘Extreme prijsstijgingen’

Toen in 2018 een inschatting werd gemaakt van de kosten zijn cijfers gebruikt van een soortgelijke veldmetamorfose bij Oirschot Vooruit. Dat kwam uit op 800.000 euro.

‘De prijsstijgingen zijn de laatste tijd extreem', schrijven B en W aan de gemeenteraad. ‘Daardoor is het mogelijk dat de komende maanden nog meer rekening moet worden gehouden met aanvullende financiële effecten'.

Of andere projecten in de gemeente ook duurder uit gaan vallen door de recente prijsstijgingen, is nog niet duidelijk.

Omdat de werkzaamheden aan het kunstgrasveld begin juni zouden moeten starten is de urgentie groot genoeg volgens het college om voor deze overschrijding aanvullende dekking te zoeken. Die is, in overleg met afdeling financiën, nu dus gevonden.

Rotonde

‘Met aannemer BAM van het project N395 is de planning afgestemd om de hinder in de omgeving tot een minimum te beperken. Afgesproken is dat met het kunstgrasveld gestart wordt wanneer de rotonde is gerealiseerd en in gebruik genomen’.