Kunstrijdster Lenne van Gorp uit Reusel ontsnapt aan coronaquarantaine

Er zijn maar weinig mensen in deze regio die je zo blij kunt maken met een ijsje als Lenne van Gorp uit Reusel. Of ijsje, zeg maar gerust ‘ijs’. Twee hele schaatsbanen kreeg de jonge en talentvolle schaatsster onlangs tot haar beschikking.

De Nederlandse schaatsbond KNSB regelde twee banen bij onze zuiderburen. Daar kon de Nederlandse ploeg gaan trainen. ,,We hebben ijs gekregen in Leuven en Mechelen”, zegt Van Gorp vrijdag. ,,Op dinsdag en donderdag gaan we naar Mechelen. Op zaterdag en zondag zitten we in Leuven.” Trainen in Nederland is nog niet toegestaan vanwege het coronavirus.

Quarantaine

Sinds halverwege maart zat Van Gorp (17) te duimendraaien. ,,Dat ik weer mocht trainen was gewoon geweldig eigenlijk”, zegt ze. ,,Normaal train ik in Eindhoven en Tilburg. Maar voor mij maakt het niet uit waar ik train. Begin juni stond ik weer op het ijs. De eerst twee stappen voelden apart. Daarna was het weer vertrouwd.”

De ploeg nam de coronaregels in acht. Zowel op het ijs als in de kleedkamers hield iedereen anderhalve meter afstand. Om dat te kunnen doen werd er in twee ploegen getraind. Van Gorp: ,,We mogen met maximaal 20 mensen op het ijs. De hele ploeg bestaat uit meer dan 40 mensen.”

Dat de regels in acht werden genomen, bleek niet overbodig. Vorig weekend kreeg een van de atletes klachten. Ze had wat last van haar keel en een lichte hoest. Maandag liet ze zich testen. Het bleek corona. Ze ging in quarantaine. Dat deden nog 22 kunstrijders en zes coaches. De maatregel geldt ook voor huisgenoten van de sporters en coaches, meldde de schaatsbond in een persbericht: ‘De KNSB, die zijn bondsarts als medisch klankbord heeft geraadpleegd, volgt het algemene corona-protocol van NOC*NSF. Een ijsbaan wordt beschouwd als een gesloten circuit, waardoor deze maatregel noodzakelijk is.’

Verrassing

,,Ik zat gelukkig niet in haar groep”, zegt Van Gorp over de positief geteste schaatsster. ,,Dus ik mag nog gewoon trainen. Alleen zit een van mijn coaches wel in quarantaine. Voor hem is het wel echt heel vervelend. Hij kon net weer net les gaan geven.”