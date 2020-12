Kunstroute Groene Lint verbindt het dorp met de stad

EERSEL Na de start in maart is het volgende deel van de kunstroute gerealiseerd. Doel is dat er over twee jaar een 24 kilometer lange wandelroute is gerealiseerd tussen de Eerselse markt en Domusdela in het Eindhovense centrum.

De route wordt aangegeven door stukken vlechtheggen en met verschillende kunstwerken. De toekomstige vlechtheggen zijn nu van Eersel tot aan golfbaan Burggolf Gendersteyn geplant. Bestuurslid Jeanette Vermeulen: ,,Het duurt nog wel een jaar of vijf voordat de geplante bomen en struiken gevlochten kunnen worden. Maar ondertussen valt er genoeg te genieten langs de mooie route langs de waterlopen van Gender, Run en Dommel. We beogen meer dan het maken van een mooie route. Het Groene lint verbindt het dorp met de stad, met de vlechtheggen brengen we oude cultuur terug en verhogen de biodiversiteit. De Amsterdamse kunstenaar Annet Bult heeft een mooie tekening gemaakt. Aan ons de uitdaging om het papieren ontwerp naar de praktijk te vertalen. Soms moeten we wat aanpassingen doen, omdat de terreinomstandigheden, omwonenden, grondeigenaren of het waterschap dat vereist.”

In het voorjaar zijn leerlingen van Helicon Eindhoven gestart met het aanplanten. Door corona zijn deze studenten in het najaar moeten afhaken en is dat overgenomen door een professionele tuinder. Projectleider Roeland van Hooff: ,,Dat was jammer, maar we hopen volgend jaar weer op de medewerking van de school. Het eerste deel is ondanks de droge en warme zomer goed aangeslagen. Hier en daar hebben we wat water gegeven en compost toegevoegd. Tot nu toe staat er 1300 meter heg.”

Het groene lint wordt gevormd door beplanting als de zwarte els, sleedoorn, zomereik, hazelaar en wilde liguster. Om de jonge aanplant te beschermen en wat duidelijker te markeren hebben we ook robuuste paaltjes gezet.”

Groene Ei

In januari zal het eerste kunstwerk ‘Het Groene Ei’, bij de Eerselse ovonde geplaatst worden. De route wordt al veel gelopen. Er komt nog wat bewegwijzering, dat zeker in het begin nodig is en een route app is in ontwikkeling. Van Hooff: ,,We krijgen al veel positieve reacties. Er zullen ook nog wat rustpunten en parkeergelegenheden worden aangegeven. De route moet natuurlijk ook in delen te lopen zijn.” Het Groene Lint is ook van educatieve waarde. Als het op het daadwerkelijke vlechten aankomt is het de bedoeling dat er vrijwilligers als vlechter meehelpen en dat er zelfs workshops gegeven gaan worden om het oude ambacht van heggenvlechter nieuw leven in te blazen.