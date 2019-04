Kwart scholieren van 15 en 16 in de Kempen was afgelopen maand een keer dronken

BERGEIJK - Een kwart van de vijftien- en zestienjarige scholieren van het Rythovius College in Eersel en het Pius X-College in Bladel was afgelopen dertig dagen een of meerdere keren dronken. Dertien procent van de jongeren geeft aan op dertienjarige leeftijd of nog jonger begonnen te zijn met alcoholische drank.

Dat blijkt uit een enquête van de Kempengemeenten. Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel werken aan een project om het alcoholgebruik in de Kempen terug te dringen. Zij gebruiken daarbij een bijzonder succesvol project in IJsland als voorbeeld. IJslandse jongeren gebruiken tegenwoordig het minst aan drank, sigaretten en drugs van alle jongeren in Europa. Het Kempische project vindt plaats in samenwerking met het Trimbos Instituut.

Met de vragenlijst op de twee Kempische scholen hebben de gemeenten de beschermende- en risicofactoren in de leefomgeving van jongeren in beeld willen brengen. Het alcoholgebruik is erg hoog. Van alle ondervraagde vijftien- en zestienjarigen heeft 67 procent afgelopen dertig dagen alcohol gebruikt.

Ongelukkig

Tien procent van de jongeren geeft aan niet lekker in zijn vel te zitten. Jongeren die zich ongelukkig voelen op school hebben een grotere kans om een ongezonde leefstijl te ontwikkelen dan kinderen die zich gelukkig voelen. Samen met de scholen willen de gemeenten proberen om dit percentage naar beneden te krijgen. Drie op de tien jongeren geeft aan zich op school te vervelen. Van alle ondervraagden geeft 93% aan zich veilig te voelen op school.

Deelname aan georganiseerde vrijetijdsbestedingen is relatief laag, ongeveer de helft van de jongeren geeft aan lid te zijn van een vereniging of club. Opvallend is dat jongeren tot laat buitenshuis zijn. Dit is een risicofactor voor alcoholgebruik. De vijf gemeenten stellen voor dat het georganiseerde aanbod in de vrije tijd van jongeren versterkt moet worden.

Acties