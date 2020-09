Kwarteeuw KempenTV: iedereen in beeld en aan het woord

Steenselnaar Henk Klaassen was in 1995 een van de personen die aan de basis stond van de Kempische omroep die al tal van huiskamers bereikte. ,,We hadden een videoclub die onder leiding van Maarten Dirkx in de gemeente Eersel filmpjes maakte. Een keer per week gingen we met een videorecorder naar de zendmast in Eersel, waar bij een van de landelijke zenders de stekker eruit getrokken werd om zo een compilatie van onze filmpjes te uploaden.’’