La Fleurie in Oirschot: verwenzaak met een schappelijke prijs

We hebben gereserveerd voor het vroege diner om 17.00 uur. Bij binnenkomst springt meteen een prachtig lenteboeket in het oog. Ons tafeltje achterin het restaurant is van kunststof in houtlook, gedekt met linnen servet en fraai glaswerk. De fluwelig beklede kuipstoeltjes steken opvallend af tegen de witte muren en strakke inrichting. Achter onze tafel zien we de chef, afgeschermd door luxaflex aan het fornuis.



Ons aperitief gaat vergezeld van een smakelijk krokant koekje om te dopen in een romige crème van snijbonen. De verzorgde kaart biedt een handjevol gerechten á la carte, menu van de chef en het Michelin Bib-menu (een goed driegangenmenu á 39,00 euro). Bij dat laatste menu kunnen we per gang een keuze maken uit twee verschillende gerechten.



Voordat we aan ons Bib-menu beginnen, proeven we van een aantal appetizers, een klein blokje gebakken polenta met een tipje kerriemayonaise en een meringue van tomaat met basilicumgelei. Twee aangename prikkels voor de smaakpapillen.