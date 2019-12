La Solitaria in Hapert sluit na ruim twintig jaar: ‘Dromen werden hier werkelijkheid’

Door emoties overladen. Dat is ‘meneer Philipo’. Zijn restaurant is de voorbije weken tot de nok toe gevuld met gasten die voor een laatste keer van zijn Italiaanse gerechten willen genieten. Ashraf is tot tranen toe geroerd. ,,Ik had niet verwacht dat ik zoveel warme, lieve complimenten zou krijgen. Het zijn emotionele momenten. Maar ik heb geen benen meer om op te lopen. Het is goed geweest”, klinkt het.