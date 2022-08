Laatste Grensparkwandeling De Richelhofjes in Lage Mierde; Dorpslopers gaan regie overnemen

LAGE MIERDE - De laatste Grensparkwandeling van dit jaar start op 23 augustus in Lage Mierde en is de laatste die wordt gehouden door buurtvereniging De Richelhofjes. De plaatselijke Dorpslopers nemen de organisatie over.

De Grensparkwandelingen, dit jaar toe aan de zilveren editie, zagen ook dit jaar zo’n 500 wandelaars per dag aan de start verschijnen. Zij wandelden vanuit de gemeenten Lommel, Valkenswaard, Eersel, Weebosch, Luyksgestel, Bladel, en Mol en dinsdag dus Lage Mierde. De wandelingen vinden in de maanden juli en augustus op dinsdagen plaats en de afstanden variëren van 5 tot 25 kilometer.

Zilveren editie

Het initiatief voor de Grenswandelingen kwam in 1996 vanuit VVV Kempenland. Zij vroeg lokale wandelverenigingen om in hun gemeente de eendagswandelingen te organiseren. In Reusel-De Mierden kwam de organisatie terecht bij buurtvereniging De Richelhofjes. Zij rouleerden de start tussen Hooge Mierde, Lage Mierde en Reusel. Vanaf 2005 waren Jac Naus, Jan Pheninckx en Harrie Roest er de drijvende krachten. Zij geven nu het stokje door.

In 1996 nog geen volkssport

,,Wandelen was in 1996 nog geen volkssport”, kijkt Jac Naus terug. Om de lopers onderweg van dienst te zijn regelden we een hapje en een drankje, hiervoor werd aanvankelijk de KBO Lage Mierde ingeschakeld om dat in de bossen te verzorgen. In 2005 nam buurtvereniging De Richelhofjes dit over. Wij zorgden ervoor dat de drempel voor deelname laag bleef en dat er telkens weer mooie routes klaarlagen. Gaandeweg zagen we de populariteit en daarmee de deelname groeien.”

Nu het evenement een vaste plek heeft op de regionale wandelkalender, ziet Naus met zijn buurtvereniging hét moment om het stokje door te geven. ,,Er is sprake van vergrijzing in de buurt en wandelen is niet ons hoofddoel”, legt hij uit. ,,Daarbij komt het bij wandel-loopvereniging De Dorpslopers in Lage Mierde in goede handen.”

Continuïteit

Leo van Avendonk ziet bij de Dorpslopers voldoende mogelijkheden om de continuïteit te waarborgen. ,,We zijn naast het hardlopen ook steeds meer een echte wandelvereniging geworden. Veel van onze leden nemen deel aan dit soort wandelingen en de knowhow om zoiets te organiseren is er ook.”

Op dinsdag 23 augustus kan vanaf 8.00 uur weer gestart worden bij Herberg De Buitenman in Lage Mierde. De afstanden zijn dan 7, 12 en 18 kilometer en de routes doorkruisen het natuurgebied van De Utrecht. Het inschrijfgeld is drie euro (leden van een wandelbond 1,50) en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis meedoen.

Onderweg komen de deelnemers een ingerichte picknickplaats tegen waar drankjes te verkrijgen zijn. Voor alle deelnemers is er een sticker ter herinnering en bij deelname van minstens zes Grensparkwandelingen dit seizoen is er een jubileumattentie vanwege de 25e editie.