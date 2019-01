Laatste mis Bernadettekerk Spoordonk op 8 juni

Doordat het zo lang duurde voordat er een akkoord was over de plannen, viel het voor de werkgroep Hart van Spoordonk niet altijd mee om de verenigingen en inwoners gedurende dat proces betrokken te houden. De laatste informatiebijeenkomst dateerde alweer van anderhalf jaar terug. Maar de opkomst van gisteravond gaf de werkgroep vertrouwen: Den Deel zat vol.

Plannenmakerij

Na tien jaar van plannenmakerij en onderhandelen moet het nu echt gebeuren. Kort voor de jaarwisseling is een begin gemaakt met de sloop van de gymzaal. Dat was een vereiste binnen de BTW-constructie. In maart wordt gestart met de nieuwbouw van de hal, die kort na de zomervakantie (augustus/september) opgeleverd zal worden. Voor de huidige gebruikers is een alternatief geregeld. De basisschoolkinderen gaan tijdelijk naar sporthal De Klep in Middelbeers, de andere sporters wijken uit naar sporthal De Halm in Oirschot.