Laatste poging om Oirschots logo van Markt te krijgen strandt in raad

Voordat de gemeente de tijdelijke (twee jaar) vergunning verleende, had de plaatselijke monumentencommissie echter negatief geoordeeld. Het logo paste volgens de commissie niet op zo’n karakteristieke, historische plek, een zogenoemd ‘beschermd dorpsgezicht’. Dat B en W dat negatieve advies negeerden, was tegen het zere been van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO), die vervolgens een bezwaar indiende tegen de vergunning.