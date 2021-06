Lage Mierde wil meer beleving in centrum

We moeten opletten dat we in dit stadium geen wel­les-nie­tes-ge­sprek gaan voeren over details als een kiosk of een waterpar­tij

,,De auto’s en machines die door de kern razen worden ook steeds groter en breder, wat de veiligheid niet bepaald ten goede komt. Daarnaast zijn een aantal beeldbepalende gebouwen die aan een nieuw leven toe is. Nadat enkele dorpsgenoten hun beklag deden over het zware verkeer door het dorp, kregen we vanuit de gemeente in eerste instantie als respons dat er iets aan het groenonderhoud gedaan kan worden, maar dat is enkel een kortetermijnoplossing. We zijn daarom blij dat er nu een eerste plan is opgesteld met een lange termijnvisie.”

Oude kiosk terughalen roept reacties op

,,We moeten opletten dat we in dit stadium geen welles-nietes-gesprek gaan voeren over details als een kiosk of een waterpartij,” vindt Martens. ,,Het is nu van belang om met elkaar een visie op te stellen waar we ons in kunnen vinden en waar toekomstige ontwikkelingen aan gestaafd kunnen worden. Vanuit de provincie kan er bijgedragen worden als we het dorpsplein fietsvriendelijker maken. Als dan duurzaam, groen en veiligheid de speerpunten worden zijn er ideeën genoeg om dat verder vorm te gaan geven.”