Lage opkomst bij actie Vestia-huurders Bergeijk

De opkomst bij de actie op de Elsenhof, het pleintje voor de Jumbo in Bergeijk, viel ook de actievoerders tegen. Na tweeënhalf uur in de verzengende hitte op het pleintje, lag het aantal actievoerders (vijf) hoger dan het aantal huurders dat op was komen dagen (vier). Die vier huurders gaven volgens Fred Gerlings van Bewonerscommissie Bergeijk wel gehoor aan het doel van de actie. „Onze oproep aan hen is: weiger huurverhoging”, legt Gerlings uit. De huurders krijgen een stappenplan mee, waarin beschreven staat hoe dat in zijn werk gaat. Gewoon het oude huurbedrag blijven betalen en betalingsherinneringen en aanmaningen van Vestia in eerste instantie negeren, daar komt het in feite op neer.



Een meerderheid in de Eerste Kamer wilde gisteren, op initiatief van de SP, dat de gebruikelijke huurverhoging per 1 juli van tafel gaat vanwege de coronacrisis. Bij die actie haakte Bewonerscommissie Bergeijk aan. „Maar onze actie is vooral gericht tegen Vestia”, zegt Anita van den Putte. „De huren van de andere woningcorporaties gaan niet zoveel omhoog.”