Lagere drempel voor nieuw muzikaal talent

LAGE MIERDE – De muziekverenigingen Sint Cecilia uit Vessem, De Vriendschap uit Middelbeers en ONA Lage Mierde slaan de handen ineen om laagdrempelig mensen enthousiast te maken voor muziek.

Het idee om op deze manier (jong)volwassenen te interesseren voor muziek ontstond eerder in Friesland waar het concept Nijtalint Orkest werd bedacht. Nu het ook in het Zuiden wortel schiet, krijgt het wel meteen een eigen Brabants tintje onder de naam Primo Passo.

‘Muziek maakt me blij’

Toos van der Linden (63) uit Reusel is een van de eersten die zich aanmeldde. ,,Muziek is belangrijk in mijn leven. Het maakt me blij en elke stemming heeft wel zijn eigen ritme. Maar door drukte met werk en gezin kwam het er nooit van om zelf muziek te maken”, zo vertelt ze.

,,Tot ik drie jaar terug op mijn zestigste een djembé kreeg. Ik was niet van het noten lezen en verder komen in de muziek zat er voor mij niet in. Dacht ik. Maar nu met dit initiatief zie ik wel kansen, ook omdat de muziekverenigingen het als een lespakket van tien lessen aanbieden. Of ik de muziek ook met de djembé ga maken weet ik nog niet, want de verenigingen bieden ook aan om hun instrumenten te gebruiken.”

Quote Voorheen was het noten leren lezen een voorwaarde om in de harmonie mee te lopen. We willen het nu duidelijk over een andere boeg gooien om te kijken of dit beter aansluit Jan van Loon, ONA Lage Mierde

,,Dit initiatief is ontstaan omdat we merken dat de traditionele harmoniemuziek te weinig weerklank vindt,” zegt Jan van Loon van ONA uit Lage Mierde. ,,De laatste jaren merken we ook dat velen de populaire muziek voor houten en koperen instrumenten steeds meer waarderen. Voorheen was het noten leren lezen een voorwaarde om in de harmonie mee te lopen. We willen het nu duidelijk over een andere boeg gooien om te kijken of dit beter aansluit. En ja, als het op termijn nieuwe leden oplevert is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar dat is nog niet eens het primaire doel.”

,,Toen ik op de djembé begon, merkte ik dat je met een stuk basisritme ook al ver komt,” kijkt Van der Linden terug. ,,Het geeft mij al veel plezier en ontspanning om het instrument te bespelen en het is voor mij ook een meerwaarde om dat met een groep te doen.”

‘Het bleef kriebelen’

Ook Marijn van Leeuwen (32) uit Oirschot ziet dit initiatief als een kans om de muziek weer op te pakken. Zij kreeg in haar jeugd nog de beginselen van de muziek in haar opvoeding mee, maar na piano en gitaar stopte ze ermee als puber. ,,Het bleef altijd kriebelen. Als ik dan muzikanten zoals Candy Dulfer hoor met haar sax, dan wil ik dat ook. Nu heeft zij onmiskenbaar meer talent dan ik, maar wie weet wat er voor mij nog uit voortkomt. Laten we eerst maar eens met dit eerste stukje beginnen.”

De repetities starten op 17 oktober op de zondagochtenden en vinden afwisselend in Lage Mierde, Vessem en Middelbeers plaats.

Inlichtingen of aanmelden kan op primo.passo2021@gmail.com of 06-124 693 43 (bij Jan van Loon).