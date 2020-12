Lakspuiterij Veco in Westerhoven: “Geen bewijs dat wij alleen schuldig zijn aan stankoverlast”

De omwonenden blijven op het standpunt staan dat de lakspuiterij de grootste boosdoener is. ,,Als er sprake is van stank dan komt de wind van Veco. Dat zien we aan de windzak in de tuin", aldus Irma van den Heuvel. Zij kwam namens een groep buurtbewoners bij de bezwarencommissie in verweer tegen de afwijzing van hun handhavingsverzoek door de gemeente.

‘Ramen 's zomers dicht’

Zo'n negen huishoudens hebben volgens haar last van de stank en de chemische lucht, die zelfs leidt tot gezondheidsklachten als geïrriteerde luchtwegen en duizeligheid. ,,'s Zomers moeten bij ons de ramen dicht blijven als de wind verkeerd staat."

De lakspuiterij is bereid om wat aan de stankoverlast te doen als onomstotelijk vast komt te staan dat Veco als enige bedrijf daarvoor verantwoordelijk is. Dat bewijs is er nu nog niet, volgens Ruud Ploum, adviseur van Veco. ,,Als Veco de grote schurk is dan doen wij daar wat aan", beloofde hij tijdens de zitting. ,,Maar er zijn nog andere bedrijven op hetzelfde industrieterrein (de Leemskuilen, red.) gevestigd, die dezelfde oplosmiddelen uitstoten."

Tekortkomingen

Wie van de strijdende partijen er gelijk heeft blijft voorlopig onduidelijk. Een eerdere controle van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob) in 2019 wees uit dat Veco niets te verwijten viel. De omwonenden hebben weinig vertrouwen in de metingen die door de Odzob werden uitgevoerd. Zij namen daarom zelf een adviesbureau in de arm om onderzoek te doen.

Daaruit bleken wél tekortkomingen. Zo zouden acht afvoerpijpen te laag zijn. Nader onderzoek van de Odzob bevestigde deze bevinding. Ook zou de boekhouding van oplosmiddelen een rommeltje zijn geweest. Die is volgens de omgevingsdienst inmiddels op orde.

Afvoerpijpen verhogen

De omwonenden zien graag dat de gemeente naar aanleiding van deze gebreken gaat handhaven. Daar wil Bergeijk nog niet aan. Wel moet Veco voor 1 maart 2021 de afvoerpijpen hebben verhoogd. Daarnaast moet een aanvullend geuronderzoek uitsluitsel geven over de vraag óf er stankoverlast is, en waar die nu precies vandaan komt.

De gemeente communiceerde eerder dat deze studie zich 'in een afrondende fase bevond'. Maar dit onderzoek moet nog beginnen, zo bleek tijdens de zitting. De gemeente liet weten dat toetsing van de geurwaarden nu nog niet mogelijk is, omdat Bergeijk nog geen geurbeleid heeft. De meting zou ook pas na verhoging van de afvoerpijpen moeten plaatsvinden.