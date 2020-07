Landgoed Ten Vorsel Bladel: meer dan de Heksenboom

De familie Pellicaan uit Leiden koos dit jaar voor de eenvoud van De Zwarte Schuur op landgoed Ten Vorsel in Bladel. Hangmatten, een kampvuurplaats en een houtgestookte hottub zijn hun luxe. En natuurlijk de rust rondom de boshut.

En dat is precies wat Rob Raijmakers probeert te bereiken met de gasten van het landgoed. ,,We willen mensen laten kennismaken met de natuur. Weg van vaste paden. Dwalen in het bos en genieten.”

Hij beheert de vijf accommodaties op het landgoed. Ze zijn allemaal verschillend van aard. De twee groepsverblijven (Hoeve Ten Vorsel en De Vorselse Molen) en vakantiewoning De Kipmulder liggen in het buurtschap zelf en zijn vrij standaard.

Instructeurs

Dieper in het bos ligt groepskampeerterrein De Heksenkuil. Daar kamperen regelmatig cursisten van de organisatie Living by Nature. Hun instructeurs leren je hoe kunt leven in en met de natuur. Boshut De Zwarte Schuur wordt verhuurd aan back-to-basicorganisator ’t Buitenland. Die exploiteerde er enige jaren ook indianentipi’s en Mongoolse Yurts tot de gemeente Bladel de vergunning introk. De boshut is gebleven.

Ten Vorsel kreeg landelijke bekendheid als locatie van De Heksenboom, boom van het jaar 2019. Leuk om mee te maken, kijkt Raijmakers terug op een druk jaar.

Hij wil zijn gasten echter vooral laten zien dat het terrein van 225 hectare meer te bieden heeft dan de karakteristieke beuk. ,,Het is een trekpleister. Maar je moet ’m zoeken. We plaatsen geen wegwijzers. Als je hem vindt, is het een beloning.”

Buitenbaan

De beheerder, die vijftien jaar geleden zijn baan in de hightech opzegde voor deze buitenbaan, richt zich vooral op de basisscholieren, die in Bladel logeren. Hij neemt ze allemaal mee het bos in, het liefst voor een spooktocht: ,,Ze komen veelal uit achterstandswijken in de Randstad. Ze kennen het buitenleven niet. Hier is het ’s nachts donker. Dat is in de stad niet zo.”

Die aandacht voor de jeugd is een doel van de eigenares van Ten Vorsel. Dat is de Maatschappij van Welstand, die het gebied in 1862 kocht om te verhuren aan boeren. Twee vrijgekomen boerderijen worden sinds 1971 ingezet als groepsaccommodatie. Met succes. Hoeve Ten Vorsel en De Vorselse Molen zijn samen jaarlijks goed voor 30.000 overnachtingen.

Coronamaatregelen

Dat stokte, zoals zoveel dit jaar, halverwege maart. Een schoolklas werd halsoverkop teruggeroepen vanwege de coronamaatregelen. ,,Drie maanden hebben we geen gasten gehad. Dat hakt erin”, kijkt Raijmakers terug.

Hij hoopt in 2021 met een gerust hart het vijftigjarig bestaan van de groepsaccommodaties te vieren. ,,Gelukkig hebben bijna alle scholen al laten weten dat ze volgend seizoen weer willen komen.”