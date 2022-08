‘Langdurige droogte is goed voor onze tomaten’

OIRSCHOT - Nu groenten en fruit in de supermarkt duurder worden, is het fijn als je voldoende hebt uit je eigen moestuin. We gaan deze zomer kijken hoe het er daar aan toegaat. Zoals bij volkstuinvereniging De Goeie Aerde in Oirschot.

Eindelijk is er iemand die een voordeel ziet aan de langdurige droogte van de afgelopen maanden. ,,Dit is goed weer voor onze tomaten”, zegt Ad van Aarle. ,,De tomaat is familie van de aardappel en wordt soms dan ook geplaagd door de Phytophthora schimmel. Maar door de droogte hebben we daar dit jaar nauwelijks last van.”

Gevraagd naar zijn rol bij de vereniging aarzelt Van Aarle. ,,In zijn eentje is hij de technische dienst”, stelt penningmeester Jaap Groenendaal met een blik vol ontzag naar de man tegenover hem. Voorzitter Wil Hagen gebruikt de term trouble shooter.

Verhuizing gevolg van aanleg Kempenbaan

Zittend voor de gereedschapskeet ofwel schuilhut vertellen de drie over De Goeie Aerde. 48 jaar geleden opgericht in de Gildewijk. Wanneer er verhuisd werd naar de Leeuwerik, weten de mannen niet precies. Wel dat het een gevolg was van de aanleg van de Kembenbaan.

Quote Voor mij is het ontspan­ning, naast een drukke baan Sander van de Rijdt

De Goeie Aerde is niet groot. 28 leden verzorgen er 35 tuintjes, variërend van 150 tot 200 vierkante meter. De wachtlijst telt vijf namen. Het aantal vrouwen neemt toe, terwijl de mannen ouder en grijzer worden. Hoewel… Sander van de Rijdt is 33, sinds twee jaar lid en wordt getipt als opvolger van Van Aarle. Zijn liefde voor de plantjes begon in de tuin van zijn opa. Hier leeft hij zich vooral uit met pepers. ,,Maar eigenlijk ben ik vooral met planten bezig. Voor mij is het ontspanning, naast een drukke baan.”

Regelmatig wordt er per bed gewisseld

Als hij met de drie naderen verder praat, gaat het over het al of niet gebruiken van een kas en het verschil in smaak tussen aardbeien en tomaten van eigen grond of uit de supermarkt. Helemaal in lijn met de inzichten voor duurzame landbouw doet De Goeie Aerde aan wisselteelt. Regelmatig wordt er per bed gewisseld van de gewassen. ,,Daardoor wordt de grond minder belast”, weet Van Aarle. ,,Dus hebben we minder last van iets als aardappelmoeheid.”

Toch nog even een vraag over de huidige droogte. Hoe voorkomen de leden dat er veel slap en futloos gaat bijhangen? Groenendijk vertelt over de waterpomp die de gemeente heeft aangelegd en elf meter diep gaat. ,,We hebben dus geen last van de beperkingen voor gebruik van oppervlaktewater die nu gelden. Overigens gebruiken we niet veel water, zodat de wortels meer hun best moeten doen, daar worden ze langer van. En vloeien op het land is beter dan sproeien waarbij veel water verdampt.”

Kooi van fijnmazig gaas

Van Aarle komt nog even terug op het groeiende aantal vrouwen in de tuinen. ,,Daar zijn we blij mee. Vrouwen koken vaker, zijn meer met kruiden bezig. Ze hebben vaak nieuwe ideeën en ze wisselen recepten uit.” Hij kent ook de belangstelling voor vergeten groenten als aardpeer en pastinaak, maar houdt het zelf bij de vertrouwde asperges, courgettes en fruit zoals aardbeien en bramen. Groenendaal was wel in voor iets nieuws en heeft nu een avocadoboom. Hier en daar zijn de gewassen overdekt met een kooi met fijnmazig gaas, tegen houtduiven en het koolwitje.

Hoewel de leden doorgaans zelfstandig te werk gaan, worden overschotten van de oogst uitgestald bij de schuilhut en kunnen anderen daar uit kiezen. En zo is De Goeie Aerde voor 28 schoffelaars een twee thuis geworden.