Lange lijst met bezwaren tegen bouwplan in ‘groene hart’ van Riethoven: ‘Waarom zoveel woningen op één plek?’

RIETHOVEN - Een nieuwe woonwijk midden in hartje Riethoven doet het dorpse en groene karakter van de omgeving geweld aan, vinden enkele omwonenden. De lijst met zienswijzen die zij tegen nieuwbouwplan Achter de Sleutel hebben ingediend is relatief lang en veelomvattend.

De meeste bewoners hebben vooral moeite met het grote aantal huizen dat straks in het lege, nog onbebouwde gebied tussen de Tonterstraat, Dorpsstraat en Gildestraat moet verrijzen. Dat blijkt uit de acht-veelal omvangrijke- zienswijzen die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend. ,,We begrijpen dat er woningen gebouwd moeten worden in Riethoven. Maar waarom zoveel geconcentreerd op één plek, en van zoveel verschillende typen?”, vraagt één van de omwonenden zich af in een reactie aan deze krant.

De locatie van Achter de Sleutel is juist ‘uitermate geschikt voor woningbouwontwikkeling’, zo stelt Bergeijk in een reactie op de zienswijzen.

Vierenveertig woningen

Het bestemmingsplan dat de bouw van de wijk mogelijk moet maken wordt aankomende dinsdagavond in de Bergeijkse politiek besproken. In dat plan is opgenomen dat er 44 woningen gebouwd mogen worden op de beoogde plek in het Riethovense centrum. Negen daarvan zullen in de categorie koopwoningen voor starters gaan vallen, tien huizen zijn bedoeld voor senioren. Negen woningen worden bestemd voor de sociale huur.

Juist die mix aan woningen is waar Riethoven behoefte aan heeft, aldus Jack Spanbroek van coöperatie Meer Riethoven. Deze organisatie zet zich in om de vitaliteit van het dorp te vergroten en is mede-initiatiefnemer van het plan. ,,Er is veel vraag naar woningen voor deze doelgroepen, dat bleek ook uit onderzoek. En het aantal woningen is nog te overzien, zeker in vergelijking met andere bouwlocaties binnen dorpen.”

Groen blijft deels behouden

De achtertuinen van inwoners van-met name- de Gildestraat en Tonterstraat komen nu uit op de lege lap grond, met daarop nu (nog) een aantal bomen en weelderige beplanting. De aanwonenden vrezen dat dit groen in het dorpscentrum’ (deels) moet wijken voor de nieuwe huizen.

Toch is het wel de bedoeling dat er bomen behouden blijven, die moeten dan wel van ‘voldoende kwaliteit’ zijn, aldus Bergeijk. ,,Het plan biedt ruimte tot behoud van volwassen bomen. Dit wordt ook actief onderzocht.” De gemeente gaat inventariseren welke bomen nog levensvatbaar zijn.

Bouwhoogte

Het karakter en uiterlijk van de toekomstige optrekjes is ook onderwerp van zorg. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de huizen maximaal 12 meter hoog mogen worden. Daardoor wijken ze mogelijk te veel af van de bestaande huizen in de buurt, die iets lager zijn, zo schrijven de omwonenden. Bergeijk meent dat die maximale bouwhoogte er juist voor zorgt dat de nieuwe woningen qua uiterlijk goed aansluiten op de omgeving, omdat het een bepaald type huis (opgebouwd uit twee woonlagen met kap) mogelijk maakt die al veel in deze buurt te vinden is.

Verkeersonveilige situaties?

En dan is er nog de verkeerssituatie die zorgen baart. Twee onbebouwde percelen aan de Tonterstraat en Gildestraat worden straks omgevormd tot toegangsweggetjes naar de nieuwe wijk. Dat zorgt voor 150 extra voertuigen die per dag de smalle Gildestraat berijden, waar geen voetpad aanwezig is. Dat leidt mogelijk tot verkeersonveilige situaties met fietsers en voetgangers, menen meerdere omwonenden. Bergeijk rekent voor dat er per uur 9 extra voertuigen deze straat zullen passeren. ,,De Gildestraat kan dit aantal aan.”

Eind september besluit de fracties van de gemeenteraad of zij groen licht geven aan het bestemmingsplan.