Lappendeken aan samenwerkingen onder de loep in Oirschot

Herden­kings­dag voor El­vis-imitator Mark Elbers; ‘Hij zou hier elk moment kunnen binnenwan­de­len’

STEENSEL - De Nuenense Elvis-imitator Mark Elbers overleed precies een jaar geleden aan corona. Maar hij is door zijn fans niet vergeten. De Mark Elbers Memorial Day in Steensel was in no-time ‘uitverkocht’.

7 november