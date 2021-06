Lat voor lat, pan voor pan een rijksmonument verbouwen

OIRSCHOT - Aan de Pallande in Oirschot staat een bijna honderd jaar oude boerderij in de steigers. Het Rijksmonument wordt momenteel met aandacht verbouwd, pan voor pan, lat voor lat.

Nieuwe eigenaren zijn Martie van der Aa en zijn vrouw Corry. Martie erfde in 2019 de boerderij van zijn vrijgezelle oom Rens van der Aa. Martie: ,,De boerderij is in 1923 in opdracht van mijn opa en oma gebouwd, architect Frans van Bommel tekende voor het ontwerp. Ome Rens nam de boerderij van zijn ouders over. De boerderij is authentiek, hij heeft er amper iets aan verbouwd. Er was geen centrale verwarming, geen badkamer, de wc was buiten. De laatste vijf jaar sliep hij in de kamer in de bedstee, die kamer was lekker warm. Hij is 95 jaar oud geworden.”

In de familie houden

Volgens Van der Aa was zijn oom Rens dan ook van de tradities. ,,Hij was bijvoorbeeld heel blij dat het pand twintig jaar geleden een rijksmonument werd, ‘want dan werd er niks aan verbouwd en bleef het intact’. Ook wilde hij heel graag dat het huis in de familie bleef, vandaar dat ik het erfde, als enige stamhouder. Ik ben hier ook veel geweest en hielp als kind vaak mee.”

Aan de achterkant van het huis loopt de geut over de plaats. Ook is daar een ouderwetse wc gemetseld, een houten bank met gat erin. Het huis is ingedeeld met een gang, bijkeuken met oven om brood te bakken, keuken met schouw, dan een trapje en deurtje naar de opkamer. Via een andere deur kom je in de kamer en goeikamer.

Martie en Corry willen het karakter van de langgevelboerderij behouden. Martie: ,,Hoe meer we er ons in verdiepen, hoe mooier we het vinden, ook met al die mensen die ons adviseren. Er werd ons gezegd dat wij nu de hoeders van het monument zijn. De ruimtes blijven intact. Maar in de stal komt een badkamer en slaapkamer, wij gaan niet in de bedstee.”

Ze vonden het voorheen al leuk om oude gebouwen te bezoeken, of oude spullen te verzamelen. Martie: ,,We bezoeken ook regelmatig het Openluchtmuseum in Arnhem.” Corry weet al hoe de opkamer wordt. ,,Met een bureau, een lekkere leesstoel, een boekenkast. Door historisch verfonderzoek ontdekten we vier lagen kleuren. De houten vloer wordt weer ossenbloedrood, de muren taupe, een kleur die als nummer twee tevoorschijn kwam.”

Praktisch bouwen

Architect Bas Spanjers wijst op zolder naar de spanten van het dak. ,,Hier zie je boomstammen, met lintzaag doormidden gezaagd, of soms in drieën. Niks rechte balken, gewoon ruw met de bast er nog aan. Aan elkaar getimmerd, opgevuld met een spie als het niet precies paste. Vroeger bouwden ze vooral praktisch, met wat voorhanden was. Dat is tegenwoordig heel anders.”

Spanjers werd door de nieuwe eigenaren bij het renovatieproject betrokken. Hij vindt het mooi om te zien hoe enthousiast de bewoners zijn. ,,Omdat het een rijksmonument is, komt er veel bij kijken. Er is een bouwhistorisch onderzoek verricht. Alles moet zoveel gedetailleerder worden bekeken. Van elke ruimte is iedere plank, iedere schroef en ieder scharnier vastgelegd. Veel werk maar dat komt het project alleen maar ten goede. Ook schakelden we Michon van Lierop in, een expert in het herstellen en fixeren van hout, hij ontdekte zwam in de balken.”

Zwam behandelen, hout nakijken op rot, plavuizen schoonmaken. Het is veel werk. Spanjers: ,,Dit jaar wordt het dak gedaan. Daarna volgt de rest.”