Leerkracht Reuselse basisschool heeft corona: groep zes blijft thuis

Gistermiddag bleek dat de leerkracht het coronavirus had, zegt De Wit maandagochtend. ,,We laten de kinderen van zijn klas voor de zekerheid thuis”, zegt ze. ,,We hebben ze een dagje vrij gegeven om vandaag samen met de GGD te kijken hoe we moeten handelen.” De Wit nam haar besluit in samenspraak met het College van Bestuur van KempenKind.

De Torelaar heeft maar één groep zes. Daarin zitten 20 kinderen. De rest van de school is gewoon open. Alle ouders zijn telefonisch op de hoogte gebracht. De Wit durft nog niet te zeggen of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. De GGD was zondagmiddag niet te bereiken. ,,Dat is lastig om te zeggen. We gaan vandaag die keuze maken. We willen eerst met de GGD overleggen.”