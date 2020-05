Leerkracht uit Hoogeloon krijgt al jaren anonieme liefdesbrieven 'uit de oorlog’

Nu de scholen gesloten zijn valt het mysterie, een handgeschreven brief van september 1944 met amoureuze gedachten, zowaar bij hem privé in de brievenbus. 'Voor mijn geliefde', zo opent de eerste brief uit 2016. Wie gaat er schuil achter deze liefdevolle boodschap?



In de aanloop naar Bevrijdingsdag maakt Kees de Laat, leerkracht op basisschool De Vest, jaarlijks met zijn klas een fietsrondje door het buitengebied van Hoogeloon. Daar ligt een viertal oorlogsmonumenten. Hij vertelt dan ter plekke een verhaal over het monument en geeft uitleg over hetgeen tijdens de oorlog in het dorp zoal is gebeurd. ,,Dat maakt indruk op de groep. Ze leren om de oorlogsverhalen van hun opa's en oma's een plek te geven", zegt hij. ,,Toen we in 2016 bij de gedenksteen aan het Heieind kwamen, stuitten we op een handgeschreven brief met daarbij gevoegd een paar zakken snoep. Bewust daar door iemand neergelegd, kort voordat ik met de klas arriveerde, want de brief was niet verregend of vies geworden. Dus daar zit een gedachte achter.''