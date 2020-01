Leerlingen Fonkeling Spoordonk halen gymhal neer

Twee verreikers stonden klaar om het karkas van de gymzaal met bruut geweld naar beneden te halen. De kracht van de touwtrekkende kinderen zou vooral van symbolische betekenis zijn. Maar toen de 150 leerlingen van basisschool De Fonkeling even na half twaalf met z'n allen aan het touw begonnen te sjorren, bleek dat al voldoende om het dak te laten instorten. De verreikers van gebroeders Van de Looij hoefden niets meer te doen.

Zo klonk gistermiddag even voor het middaguur een harde plof, gevolgd door een stofwolk, ten teken dat de sloop van de gymzaal aan de Bernadettestraat in Spoordonk is voltooid. Eindelijk, zou je kunnen zeggen. Want na jaren van voorbereiden is er nu eindelijk fysiek iets veranderd aan het Spoordonkse centrum.

Nieuw dorpshuis

Het is de opmaat naar meer, want komende maand begint de bouw van de nieuwe gymzaal en ongeveer tegelijkertijd start pal ernaast de ombouw van de inmiddels lege kerk tot het nieuwe dorpshuis. De gymzaal, gebouwd in 1976, heeft ruim veertig jaar dienst gedaan. De nieuwe hal staat straks op dezelfde plek, maar gaat een stukje de grond in. Binnenkort wordt gestart met het uitgraven, eind februari gevolgd door het werk van de kelderbouwer. De opbouw van de nieuwe hal is in handen van bouwbedrijf MSW uit Oirschot. Aannemer van de herontwikkeling van de monumentale Bernadettekerk is Beekmans-Pijnenburg uit Spoordonk zelf. ,,We proberen zoveel mogelijk werk onder te brengen bij ondernemers uit de eigen gemeente", zegt Ad Aben namens de Bernadettestichting, onderdeel van inwonerscollectief Hart van Spoordonk. Bouwkunst Architecten uit Oirschot heeft de plannen gemaakt voor de nieuwe invulling van de kerk.

Planning