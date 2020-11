Leerlingen in quarantaine en kortere lessen om corona-uitbraak op Rythovius College in Eersel

Dat is nodig nadat in de afgelopen twee weken 36 leerlingen en 3 docenten besmet bleken. Zij zaten met name in drie klassen, waarin zes tot veertien besmettingen voorkwamen, zo laat rector Marleen van den Hurk-van Son weten in een brief aan alle ouders. De leerlingen uit de drie klassen moeten allemaal in thuisquarantaine.