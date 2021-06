Leerlingen Klimop bedenken zelf acties voor wensambulance

Dementie door een nieuwe bril bekeken

26 mei OIRSCHOT – In 2018 en 2019 was de komst van de ‘dementie belevingscabine’ in Oirschot en Best een doorslaand succes. De techniek staat echter niet stil. Binnenkort komen er twintig VR-dementie belevingsbrillen voor de regio Zuidoost-Brabant, later nog meer. Namens een groep zorgorganisaties is Joris Zorg in Oirschot kartrekker van dit initiatief.