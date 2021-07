Leerlingen Leilinde bedenken zelf activiteiten

REUSEL – Met pijl en boog mikkend op een doel en geconcentreerd de bal volgen bij het tafelvoetbalspel. Een kind op de beweegbare stier, terwijl anderen het luchtkussen daaronder in beweging brengen. In een binnenruimte van basisschool de Leilinde in Reusel staan diverse grotere spellen waar meerdere kinderen zich op uit leven. Even de verveling tegengaan.

De leerlingen van basisschool De Leilinde besloten zelf in actie te komen om de verveling tegen te gaan. Na een coronajaar met veel aanpassingen in het onderwijs, kon de knop afgelopen dinsdag voor even om en werd het lezen en rekenen vervangen door spelactiviteiten.

Uitgedaagd

,,Het begon allemaal met een bezoek van groep 5 aan het gemeentehuis”, legt Twan Faes (12) uit. ,,De burgemeester vroeg waar we tegenaan lopen en ‘verveling’ werd daarbij vaak genoemd. Ze daagde ons uit om er zelf iets aan te doen.”

,,Zo kwam de vraag bij ons als leerlingen van groep acht terecht”, vult Lenne van der Heijden (11) aan. ,,Wij keken wat we zelf zouden kunnen organiseren en zo kwamen we in contact met de jeugdcoach van de gemeente, Daniel Swinkels.”

Alternatieven

,,Dit schooljaar verliep door corona op veel fronten anders dan normaal”, blikt Daniel Swinkels terug. ,,Normaal komen de kinderen van groep acht ook een dag naar het gemeentehuis, waar ze aan leuke opdrachten werken. Het was een van de zaken die sneuvelde in het coronajaar, daarom hebben we meegedacht in alternatieven. Het is vooral leuk omdat de jongeren het zelf mee wilden organiseren.”

De jongeren kregen de ruimte om hun plannen op te stellen, compleet met een kostenplaatje. De mouwen werden opgerold en de hele klas werd in werkgroepen verdeeld. ,,We hebben veel alternatieven besproken, maar uiteindelijk was een spellendag op en rond de school haalbaar”, legt Lenne uit. ,,De werkgroep Spellen boog zich over de spellen die we in konden zetten, anderen maakten een logo, een planning en een plattegrond.”

Lenne die samen met Twan de werkgroep PR vormde, licht de werkwijze van de dag verder toe. ,,De hele dag door mogen telkens twee klassen gebruik maken van de spellen. We zien dat het de lach bij iedereen terugbrengt.”

Eigen budget

Als dan tijdens de spellendag ook nog wethouder Maarten Maas op bezoek komt, is de verbinding met de gemeente weer gemaakt. ,,Het idee dat de kinderen het zelf wilden organiseren sprak ons erg aan”, kijkt Maas tevreden rond. Daarom hebben ze een eigen budget gekregen om dit op te pakken, Het is geweldig wat ze met 250 euro weten te realiseren.”

,,Wij hebben er zelf ook veel van geleerd”, stelt Lenne die voor zichzelf een toekomst in de wetenschap ziet. Ook Twan, politieman in de dop, verwacht in de toekomst zijn pr-taken op andere fronten in te kunnen zetten.