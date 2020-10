Leerlingen Pius X mogen weer naar school: ‘Banger voor nieuwe sluiting dan voor coronavirus’

Leerlingen die fietsend de poort uitkomen of in de pauze op het schoolplein samen met vrienden of vriendinnen een boterham eten. Het zou geen opvallend beeld moeten zijn op een middelbare school, maar dat is het wel op het Pius X-College in Bladel. De school was twee weken dicht wegens corona. Al hebben de leerlingen niet veel gemist, omdat de school sowieso een week dicht zou zijn wegens de herfstvakantie. Ook kregen de leerlingen online les.