Leerlingen ’t Busseltje voor één dag in de piste, school Eersel viert dat de uitbreiding klaar is

De aanleiding voor de feestelijke dag is de voltooiing van een broodnodige uitbreiding van het schoolgebouw. Roy Pellegrom is directeur van ’t Busseltje. ,,We zijn een enorme groeischool. We verzorgen hier openbaar onderwijs. De leerlingen komen uit Eersel en omliggende dorpen. Met 363 leerlingen zijn we verreweg de grootste basisschool in Eersel.’’

Noodgedwongen les in noodunits

De school bestaat ruim veertig jaar. In 2011/2012 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid met enkele lokalen. Gaandeweg openbaarde zich weer een tekort aan lokalen. Ruim twee jaar werd noodgedwongen ook lesgegeven in enkele noodunits. ,,Daarin hebben we airco’s geplaatst, want het was niet te doen in die hete zomers.’’ Pellegrom is dan ook maar wat blij met de jongste uitbreiding waarvan de bouw vorig jaar in mei van start ging. ,,Er zijn nu vier lokalen bijgebouwd, twee leerwerkpleinen, twee kantoren en een extra toiletgroep. We hadden een groot schoolplein dat nu iets kleiner is geworden.’’

Quote Het klaslokaal van binnen verplaat­sen we hiermee deels naar buiten Roy Pellegrom, 't Busseltje

In de zomervakantie wordt de speelplaats nog aangepakt. ,,We noemen het ‘het groene schoolplein’. Hierbij staan spelend leren, bewegend leren en ontdekkend leren centraal. Het klaslokaal van binnen verplaatsen we hiermee deels naar buiten.’’

Kort na 11.00 uur vrijdag komen ouders en grootouders van de kinderen uit de onderbouw het veld oplopen om van de voorstelling te genieten. Terwijl in de schaduw van een enorme boom groep 5/6 een piramide oefent, gaat in de piste het doek open voor de eerste act. De jongste jongleurs laten in een vertederend optreden zien wat ze die ochtend hebben geleerd van docenten van CircusKunst uit Oosterhout.

Kan ook met gewone bordjes

De acts met onder meer gekleurde doeken en Chinese bordjes worden allemaal beloond met een dankbaar applaus. De spreekstalmeester tipt nog even de ouders. ,,Het kan zijn dat ze de act met de Chinese bordjes thuis ook gaan uitproberen. We hebben namelijk uitgelegd dat het ook kan met gewone bordjes.’’

Jaap van Bakel heeft voor even zijn kantoor in Eindhoven verlaten om het circusdebuut van zoon Julius (7) te bewonderen. ,,Ik weet nog niet welke act Julius doet. Hij wilde er thuis nog niet te veel over vertellen. Kom maar kijken, zei hij.’’

Even later verrast de leerling uit groep 3 zijn vader met een act als balloper. De feestdag is hiermee voor de jonge acrobaat nog niet ten einde. Hij heeft in de namiddag nog een kinderfeestje.