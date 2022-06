Leerlingen vmbo-basis/kader Pius X in Bladel winnen prijs van duizend euro voor insectenhotels van gerecycled materiaal

Aan de wedstrijd deden 35 leerlingen van het derde jaar basis/kader van het Pius X in groepjes mee. De vraag was het beste idee aan te leveren om de directe omgeving van Bladel te verbeteren op het gebied van natuur, water of bodem. Het promoten van de thema’s vond plaats in het gemeentehuis van Bladel. In het nieuwe schooljaar gaan de jongeren de hotels zelf maken.