Lekker lanterfanten en nieuwe vrienden maken in de chillruimte op het Rythovius College in Eersel

EERSEL - Haasten na afloop van de laatste les op het Rythovius College in Eersel. Niet om snel naar huis te kunnen, maar om nog te kunnen blijven hangen in de chillruimte op de middelbare school. Vlak na afloop van de les komen de eerste kinderen binnen in de ruimte die De Spot wordt genoemd.

De een ploft neer op de bank, de ander zet muziek aan. Hier kunnen ze lanterfanten, maar ook gamen of spelletjes spelen. Jeugdcoach Pim van Heesch van de gemeente Eersel opende in oktober De Spot. De ruimte is op woensdagmiddag geopend.

Proef

In 2019 stelde de gemeente Eersel Van Heesch voor een proef van drie jaar aan als jeugdcoach. Doel is om problemen met jongeren in de leeftijdscategorie 12-27 jaar te voorkomen en om het drank en drugsgebruik onder jongeren omlaag te krijgen. Het lukt Van Heesch niet om in de dertien uur die hij per weer ter beschikking heeft om zich op heel die groep te richten. De jeugdcoach richt zich vooral op 12-, 13-, 14-jarigen. ,,Zij hebben net de overstap gemaakt van de basis- naar de middelbare school. Er verandert veel voor ze.”

Van Heesch probeert de jongeren te helpen. ,,We richten ons op preventie, willen voorkomen dat er dingen misgaan, zoals dat jongeren zich eenzaam voelen, zich gaan vervelen, niemand hebben om te praten bijvoorbeeld over een lastige situatie of alcohol en drugs gaan gebruiken. In het begin denk je dat je voorlichting moet geven. Ik heb contact gehad met Novadic-Kentron (verslavingszorg, red.) over hoe je dat kunt doen. Op jonge leeftijd moet je dingen niet benoemen. Als je zegt je mag geen alcohol, dan blijft alleen alcohol hangen. Je moet jongeren positief ondersteunen en extra aandacht geven.”

Agressie uiten in rapteksten

De jeugdcoach geeft als voorbeeld een jongen die hij op De Groote Aard, een school voor speciaal onderwijs in Eersel, heeft leren kennen. ,,Hij is geplaatst in een woongroep in Duizel. Hij is gefrustreerd, omdat hij zijn ouders niet kan zien. Zijn agressie uit hij in rapteksten. Zo kan hij zijn gevoelens uiten.”

Het gaat dus breder dan om het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik. ,,We proberen het welbevinden van jongeren te vergroten, een veilige omgeving te creëren en een rolmodel te zijn.” Ondertussen wordt een voetbal uit de kast gepakt en verdwijnt een groepje naar buiten om samen tussen de buien door te gaan voetballen.

Buiten het eigen leerjaar om

Daan Bartholomeus en Raf d’Haens zijn twee van de jongeren die aanwezig zijn. ,,Ik kom hier bijna iedere woensdag”, zegt d’Haens. ,,Je kunt buiten voetballen, maar ook even lekker niks doen of kletsen. Ik heb hier kinderen buiten mijn jaar leren kennen. Daar klikt het beter mee. Zonder deze ruimte had ik ze niet gesproken. Normaal trek je met je eigen leerjaar op”, vult Bartholomeus aan. ,,Je maakt hier nieuwe vrienden”, reageert d’Haens.

Als jeugdcoach werkt Van Heesch samen met Daniel Swinkels, jeugdcoach van Bladel en Reusel-De Mierden, en hebben ze contact met onder andere Novadic-Kentron, GGD, Centrum Jeugd en Gezin, verenigingen en middelbare scholen in de Kempen. ,,We krijgen signalen door van kinderen die geen aansluiting vinden bij anderen. Dan spreek ik met ze af en vraag of ze eens een kijkje willen komen nemen. Als ik merk dat er grotere problemen spelen dan kan ik ze weer doorverwijzen.”

Wethouder wil uitbreiden

Het is een project van de lange adem. ,,Concreet is het lastig om resultaten aan te geven. Qua gezondheid kun je nog geen verschil meten. Maar toen we begonnen was er niets. Nu is er een ruimte voor jongeren en bouwen we naamsbekendheid op.” Wethouder Eric Beex zou het project graag voortzetten en hoopt op uitbreiding van het aantal uren in zijn gemeente.

Behalve De Spot wordt er ook gewerkt aan een bus. Jongeren helpen bij de inrichting van de mobiele chillruimte. Die ingezet gaat worden op het Pius X-College in Bladel en in de verschillende dorpen.