Leo Brok (1933-2022): een man die zich volledig inzette voor zijn dorp Hoogeloon

Oprichting Burgerbi­bli­o­theek in Riethoven: ‘Van de kleinste naar de leukste bieb’

RIETHOVEN - Riethoven had in vroeger tijden een eigen bibliotheek. De kleinste van Noord-Brabant. ,,Als onderdeel van Bibliotheek De Kempen werd de bibliotheek in 2012 wegbezuinigd”, weet initiatiefneemster Brenda Bosch die samen met Nikki van Veldhoven van de dorpscoöperatie Meer Riethoven druk is met de organisatie van de Burgerbibliotheek in Riethoven. ,,We gaan van de kleinste naar de leukste bieb”, zegt Van Veldhoven.

9 juni