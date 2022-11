Leo van der Weijst knokt zich na dwarslaesie terug in het peloton: ‘Die eerste keren met de groep mee was spannend’

Drukbezoch­te Hubertus­vie­ring Oirschot: ‘Loetje, mag er een zegen rusten op de band tussen jou en je baasje’

OIRSCHOT - Jagers, boeren, burgers én honden kwamen zondagochtend in groten getale samen tijdens de sfeervolle Hubertusviering in de openlucht bij de Heilige Eik in Oirschot. Hoogtepunt van de viering was de zegening van de honden met hun baasjes.

6 november