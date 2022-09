Leren over de Kleine Beerze terwijl je langs het beekje fietst

Waterschap De Dommel had in samenwerking met gemeenten Eersel en Oirschot, Brabants Landschap en Aannemer Van Beers Hoogeloon een fietsexcursie georganiseerd rondom de beek die in Duizel ontspringt. De Kleine Beerze kronkelt na gebiedsontwikkeling weer als vroeger door het landschap. Betrokkenen bij het project geven onderweg tekst en uitleg over wat er gedaan is en wat er nog moet gebeuren.

Rond één uur is het druk bij boerderijterras Spekdonken aan de Heikesestraat in Vessem. Vandaaruit gaat de route om een deel van De Kleine Beerze heen en kan via korte stops in het landschap en bij boerderijen informatie worden ingewonnen.

Goede waterkwaliteit

Bijvoorbeeld bij ecoloog Eric Schippers, ecoloog bij bureau Van Nierop. Hij staat een eindje voorbij de dorpsmoestuin en het voedselbos van Vessem midden in het natuurgebied en beantwoordt vragen van bezoekers. Op foto’s toont hij de inventarisatie die hij deed van dieren en planten in het beekje, zoals de vinpootsalamander en zonnebaars. ,,Het beekje vind ik zo bijzonder door de goede waterkwaliteit, het heldere, zuivere water. Een mooi project om aan te werken.”

Aannemer Van Beers Hoogeloon, die met grote graafmachines rondom het project werkt, heeft een minigraver geplaatst. Kinderen en jongeren mogen de minigraver uitproberen. Tom Rooijackers (13) uit Middelbeers springt met een grote grijns net van de machine. ,,Dit was leuk om te doen. Ik heb al ooit vaker op een minigraver gezeten maar deze was toch weer anders.”

Quote We gaan zeker langs het beekje wandelen zodra het allemaal klaar is Rob Möhlman

Wiefse Coebergh en Rob Möhlmann uit Eindhoven zijn tevreden over de uitleg van de aannemer. Coebergh: ,,Hij vertelt zo enthousiast over dit project, over de archeologische vondsten zoals vuurstenen en een medaillon.” Möhlman: ,,Deze uitleg maakt de fietsroute erg mooi, want tijdens de tocht zelf ligt het beekje op behoorlijke afstand. De fietstocht zelf is niet super bijzonder. We gaan zeker langs het beekje wandelen zodra het allemaal klaar is.”

Oeverzwaluwwand

,,Wat is dat daar in de verte?” Een voorbijkomende wandelaar bij de brug op Heike in Vessem wijst naar een hoge wand met gaten langs De Kleine Beerze en stelt de vraag aan Erik Schellekens, projectmanager bij Waterschap De Dommel. ,,Dat is de oeverzwaluwwand, met vleermuisonderkomen”, antwoordt Schellekens bij de informatiestand.

Schellekens: ,,Vandaag laten we zien wat we al gerealiseerd hebben, en wat nog gaat plaatsvinden. We hopen het project aan het einde van dit jaar af te ronden. In het voorjaar wordt er nog aangeplant en daarna zal dit project officieel geopend worden.