Levendig verkiezingsdebat in Steensel

Flexcampus Hapert maakt zich op voor grote toevloed aan spullen voor Oekraïne: ‘We hebben de ruimte, de tijd en de contacten’

HAPERT - De Flexcampus in Hapert is er klaar voor. Iedereen die spullen voor Oekraïense vluchtelingen in Polen wil brengen, in goede staat, kan er terecht. Dat geldt ook voor diegenen die zelf elders acties organiseren. Directeur Roel van Heugten: ,,Wij zijn hier dag en nacht open, zeven dagen in de week. We hebben de ruimte, de mensen om dit in goede banen te leiden, de contacten in Polen en we brengen de spullen er ook naartoe.”

3 maart