Levendige discussies zijn een winst voor Bergeijkse politiek: einde aan de gesloten vergadercultuur?

AnalyseBERGEIJK - Nieuwe ronde, nieuwe kansen, moeten de Bergeijkse fracties gedacht hebben. Er is opvallend meer ruimte voor open discussie in de raad sinds het begin van de nieuwe raadsperiode. Is dit het begin van een frisse wind door de Bergeijkse politiek?

Want of het nu ging om voorstellen van oppositiepartijen LPB en GroenLinks-PvdA of hét maatschappelijke vraagstuk voor de komende jaren - het woningtekort: de fracties discussieerden er onlangs lustig op los met elkaar tijdens de behandeling van de Perspectievennota, een soort vooruitblik op de begroting van 2023.

Dat lijkt een vanzelfsprekendheid in de politiek, maar dat was het in Bergeijk de afgelopen jaren zeker niet. Coalitiepartijen CDA en VVD stonden meestal als een blok achter hun eigen college.

Discussies gingen als een nachtkaars uit

Zij lieten zich door de oppositie niet snel uit de tent lokken om zich van een meer kritische kant te laten zien tegenover voorstellen van het college. De oppositiepartijen lieten zich op hun beurt soms te snel met een kluitje het riet in sturen of ze gaven het op om (meer) kritische vragen te stellen.

Gevolg: potentieel interessante discussies gingen vaak als een nachtkaars uit, of werden überhaupt niet gevoerd. De oppositiepartijen beklaagden zich openlijk over deze gesloten vergadercultuur.

Quote De andere partijen serveerden het idee van oppositie­par­tij GroenLinks-Pv­dA niet meteen af, maar kwamen met relevante vragen

Dat er op dit terrein licht aan de horizon schijnt bleek tijdens de laatste raadsvergadering. Neem het voorstel van GroenLinks-PvdA voor een zomerschool voor leerlingen met corona-leerachterstanden. De andere partijen serveerden het idee niet meteen af, maar kwamen met relevante vragen.

‘Snel stenen stapelen’

Zet je de leerlingen van zo’n school dan niet in een uitzonderingspositie, was een vraag van Tessie Couturier-van Beek (CDA). Kunnen we die school niet opzetten met vrijwilligers, en met lessen in de buitenlucht, stelde Twan Jansen (VVD) voor.

Ook over de vraag hoe het woningtekort moet worden opgelost werd vrijelijk van gedachten gewisseld. Elke partij wil bouwen, bouwen, bouwen. Maar zij leggen daarbij ieder hun eigen nuances, zo werd duidelijk in de discussie vorige week.

De LPB pleitte voor ‘zo snel mogelijk stenen stapelen’, en desnoods focussen op alternatieve woonvormen (meer huizen voor één-of tweepersoonshuishoudens). Het CDA legde de nadruk op zorgvuldig onderzoek naar de juiste locaties.

Beter beeld van de partijen

Niet dat de partijen het per se hierover met elkaar eens werden, of dat er aan het einde van de avond al compromissen of gezamenlijke plannen lagen. Nee, het feit dat alle partijen een eigen visie en vragen hadden of zelfs maar uitgebreid hardop dachten over de onderwerpen in de Perspectievennota, was al pure winst.

Met name ook voor de Bergeijkenaar, die zo een beter beeld krijgt van waar de partijen in zijn gemeente voor staan, en waarom. Voor hen is het te hopen dat die frisse wind blijft waaien. Ook als het er straks weer echt om gaat: wanneer de echte grote knopen - over woningbouwplannen, de begroting - moeten worden doorgehakt.