Lezing in Hooge Mierde over opgroeien in Japans concentratiekamp

HOOGE MIERDE - Als jongetje zat Tomas Verwer (80) uit Waalre in een Japans concentratiekamp in Nederlands-Indië. In zaal De Bijenkorf in Hooge Mierde vertelt hij er aanstaande zondag van 14.00 tot 16.45 uur over.

Ook de geschiedenis van Japan en Shinto-religie komen aan bod. De inleiding is een korte film die een tijdbeeld geeft van het leven in deze kolonie begin jaren veertig. Verwer hield eerder lezingen in Japan.

De Waalrenaar zat met zijn moeder in een vrouwen- en kinderkamp. Communicatie met familie gebeurde via voorgedrukte ‘briefkaarten’ waarop flink censuur werd toegepast. Veel kaarten kwamen nooit aan. Tomas’ vader Joop zat in een krijgsgevangenenkamp. Daar werd hij door vitaminegebrek blind. Een embleem wees Japanners op die handicap en was daarmee van levensbelang. Niet buigen als een Japanner passeerde, kon een gevangene op zware lijfstraffen komen staan. Het embleem wees hen erop dat vader Verwer hen niet kon zien.