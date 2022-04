Lezing koloniale verleden in Nederlands-Indië

Coolen-Colsters begon een zoektocht naar de lege bladzijden in het dagboek van haar opa. Die begon tijdens zijn inscheping naar Indonesië aan een dagboek waarin hij kleurrijk vertelt over zijn avonturen als dienstplichtig soldaat. Na verloop van tijd blijven de pagina’s in zijn dagboek leeg.

Coolen-Colsters kiest in de lezing speciaal de Brabantse invalshoek en vertelt haar persoonlijke verhaal. Over dit onderwerp maakte Coolen-Colsters samen met Het Zuidelijk Toneel een theatervoorstelling en geeft zij lezingen door het hele land.

Van den Akker is historicus en curator van museum Bronbeek in Arnhem. Museum Bronbeek vertelt de geschiedenis van ons koloniale verleden in Nederlands-Indië. Hij geeft een inleiding over deze geschiedenis, over het Nederlandse koloniale leger 1945-1950 (KNIL, OVW en dienstplichtigen) en de naleving van de onafhankelijkheid van Indonesië.

De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Heemkundekring Oirschot. Niet-leden betalen vijf euro. De lezing donderdag in café-zaal ‘t Vrijthof aan de Molenstraat 6 in Oirschot begint om 20.00 uur.