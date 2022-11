Lichaam gevonden in bosperceel, zeer waarschijnlijk van vermiste Silvana

Crisisnood­op­vang in Den Tref in Hapert stopt eind deze maand, burgemees­ter blij met ‘positieve ervaringen’

HAPERT - De opvang van asielzoekers in het voormalige gemeenschapshuis Den Tref in Hapert eindigt per 30 november. Daarna wordt de groep voor twee maanden opgevangen in Someren.

16 november