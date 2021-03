Lichaam gevonden in het water in Hapert, gebied afgezet

Mysterieu­ze adverten­tie roept veel vragen op: markante Knegsel­naar Nol van Buul komt na 35 jaar nog eens in de krant

6 maart KNEGSEL - Een mysterieuze advertentie in het ED van zaterdag, op de pagina met rouwadvertenties, roept volop vragen op. Wie is die goedlachse man op de foto? Wie of wat wordt bedoeld met ‘de grondlegger’ en ‘de uitvoerders?’ Wat is de link met het veertigjarig bestaan van cafetaria De Weefkamer in Knegsel?