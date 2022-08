Lichaam van man gevonden in ven in Lage Mierde na zoekactie politie en brandweer

Westerho­ven geschokt: geliefde kapelaan moet vertrekken

WESTERHOVEN - Het is een ingreep van het bisdom waar Westerhoven al dagen vol van is. De geliefde kapelaan Pietro Nguyen moet binnen twee weken vertrekken uit Westerhoven. In zijn plaats komt kapelaan Dominique Donders, die niet onomstreden is.

4 augustus