Licht op de boerderij-route door buitengebied Oirschot: lichtpuntje in donkere dagen

,,De route is al achttien jaar niet meer georganiseerd, maar juist doordat er in deze tijd niet veel te doen is, leek het ons mooi om de lichtjesroute nieuw leven in te blazen. In 2003 was de tocht voor het laatst. Vorig jaar kon het vanwege corona niet doorgaan. Dit jaar gelukkig wél, de maatregelen in acht nemend”, vertelt Marieke Peelen van Stichting Mooi Straten. De stichting betrekt buurtbewoners bij activiteiten in het westelijke buitengebied van Oirschot. Met Marie-José van de Ven van ZLTO Oirschot-de Beerzen (belangenbehartiger voor boeren en tuinders) zette Peelen de tocht dit jaar op.

Voorgevels verlicht met bouwlampen

,,Eerder was het vooral een tocht langs boerderijen in het buitengebied. Die verlichtten dan de voorgevels met bouwlampen. De ZLTO vroeg ons erbij, om iedereen in het buitengebied erbij te betrekken. Er zijn inmiddels ook veel mensen die geen boerderij hebben, maar graag meedoen”, zegt Peelen. ,,Om de deelnemers bij elkaar te krijgen, hebben we tien rayonhoofden aangesteld in de buurt. Die hebben bewoners persoonlijk benaderd of zij mee wilden doen. Dat maakt ook al wat los bij mensen. Zo klets je ineens met veel buren en dat vergroot het sociale contact. De route heeft een verbindende factor”, zegt Peelen.

In totaal doen 110 mensen (en een buurtvereniging) mee aan de lichtjesroute, die ongeveer 35 kilometer lang is. De tocht, die met de auto of op de fiets te rijden is, is te vinden op de website van Mooi Straten.

Knus op de achterbank van de auto

,,Deelnemers hebben een tekst geschreven over hun eigen boerderij of huis. Die teksten hebben we gebundeld en met de route in een boekje gezet. Dat boekje is te downloaden op onze site”, zegt Peelen. ,,De route komt bijvoorbeeld langs een langgevelboerderij uit 1600. In het boekje lees je daar meer over. Dat zijn leuke feitjes voor onderweg. In 2003 gingen mensen vaak nog even een rondje rijden met hun kinderen die in de pyjama op de achterbank zaten. Zo laagdrempelig en knus is het. In anderhalf uur rijd je de hele route. Een beetje als de Lichtjesroute in Eindhoven, maar dan anders.”

Peelen vindt het belangrijk dat de Licht op de boerderij-route levend blijft, omdat het een andere blik op het buitengebied geeft en omdat ze zelf met nieuwe buurtbewoners in contact komt. ,,Iemand moet opstaan en zeggen: ‘We gaan dit doen’. Als je eenmaal mensen bij elkaar hebt, dan heb je zo een prachtige route.”

De lichtjes op de route branden tussen 19.00 en 23.00 uur. Op www.mooi-straten.nl/lob.html zijn de route en het boekje te vinden.

Volledig scherm Ook deze boerderij op Hedel 4 is te zien tijdens de Licht op de boerderij-route. © DCI Media