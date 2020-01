Licht op groen voor reconstructie N395

De N395 gaat in 2021 dan toch op de schop. Na een vertraging van maanden door de impasse rond de stikstofregels heeft het provinciebestuur besloten om de draad op te pakken en de herinrichting van de weg tussen Oirschot en Hilvarenbeek groen licht te geven.

De voorbereidingen voor de aanpak van de weg lopen al jaren. In de allerlaatste fase kwam er echter een kink in de kabel. Door de uitspraak van de Raad van State over de Nederlandse stikstofregels, eind mei vorig jaar, moesten ook infrastructurele projecten opnieuw worden bekeken.

Dat is gebeurd en deze week heeft het provinciebestuur toestemming gegeven voor de volgende stap: het Europees aanbesteden van de reconstructie van de N395. ,,Gedeputeerde Staten heeft eerder al gezegd dat een veilige provinciale infrastructuur niet in het geding mag komen", licht VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat toe. ,,Wij hebben de wettelijke taak om te zorgen dat onze wegen veilig zijn. Onderhoud en reconstructie van de N395 zijn dringend nodig, alleen al afgelopen jaar waren er drie ongevallen met dodelijke afloop."

Tijdelijk

Door de aanleg zal er tijdelijk een verhoogde stikstofuitstoot zijn. De provincie probeert die tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door gerichte keuzes bij omleidingsroutes en door eisen te stellen aan het materieel dat wordt ingezet. Van der Maat: ,,Als de werkzaamheden klaar zijn, is er geen structurele verhoging van de stikstofdepositie. Sterker nog: als we niets doen wordt er juist meer stikstof uitgestoten door de opstoppingen die er ontstaan."

Oirschots wethouder Ad van Beek reageert opgetogen op het nieuws. ,,Nu kunnen we de laatste stappen zetten richting uitvoering", zegt hij. ,,Zeker voor de inwoners en andere betrokkenen die veel energie hebben gestoken in dit project is dit een geweldig bericht. Ik zeg: aan de slag, op weg naar een mooi eindresultaat."

De N395 wordt flink onder handen genomen. Knelpunten en oversteekplaatsen worden aangepakt. De vernieuwde weg zal de veiligheid voor fietsers verhogen en moet een impuls zijn voor de leefbaarheid in kernen zoals Oostelbeers, Middelbeers en Diessen.