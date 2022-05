Licht op Oirschotse amateurkunstenaars

,,Prachtig zijn de aquarellen van Albert van Dorssen. Bijzonder ook, hij is vijfennegentig jaar oud. Hij tekent nog altijd maar de werken hier zijn van eerdere jaren. En kijk eens naar dit mooie portret op plexiglas. Amateurkunstenaar Merel maakte het, ze doet al tien jaar mee maar heeft ons wéér verbaasd met nieuw werk. Wat ik al ken, hoef ik niet te herhalen is haar motto.” Toon Bullens van stichting Amateurkunst Oirschot is druk doende met de tentoonstelling en vertelt met enthousiasme over de expositie. Zo ook Marcel Noordman, medebestuurslid.

Serieus mee bezig

Noordman: ,,De mensen die exposeren kunnen echt wel wat. Ze zijn er serieus mee bezig, dat merken we ook aan de groei die ze doormaken. Die gedrevenheid wil je een podium bieden en dat doen we dit jaar weer in de basiliek. Er zijn oude bekenden maar er is ook nieuwe aanwas, tien amateurkunstenaars dit keer. De deelnemers komen uit Oirschot of hebben een link met het dorp.”

Al bijna dertig jaar wordt de expositie georganiseerd. In 1991 werd op initiatief van toenmalig raadslid Casper van Hoek door de gemeente een werkgroep opgericht met daarin Cilian Vinke, Toon Bullens, Bert van Tuijl en Berrie Raaijmakers. De eerste expositie vond plaats in april 1992, in het gemeentehuis. Later werden de exposities gehouden in het Museum Kruysenhuis en museum De Vier Quartieren.

Divers werk

Jong en oud heeft divers werk ingeleverd, ongeveer drie items per persoon. Bullens: ,,Al vanaf het begin ben ik bij deze exposities betrokken. En ieder jaar ben ik weer verrast. Dit jaar zijn er ook werken met een knipoog naar een bekend schilderij, het Meisje met de parel en De aardappeleters.”

Noordman: ,,Begin april was de selectieavond van de werken. Het is een verrassend en leuk aanbod wat we konden samenstellen. En de basiliek met zijn mooie lichtinval is een perfecte locatie.”

Expositie Amateurkunst Oirschot, vanaf zaterdag 14 mei tot en met 6 juni, ieder weekend van 13.30 tot 16.30 uur, Sint Petrusbasiliek, Markt Oirschot, gratis entree.