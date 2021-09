Lief en leed op Reuselse duofietsen, maar zorg over de stalling

REUSEL - Geluksmomentjes op de duofiets. Een waardevol uitstapje voor een dikke honderd gasten van Stichting Duofietsen Reusel-De Mierden. Ruim zestig vrijwilligers zijn vijf dagen in de week actief in de weer. De grote vraag is waar de fietsen binnenkort een onderkomen vinden.

Op een zonnige zomerdag trekken acht duofietsen eropuit. Een aandoenlijk tafereel. Vrijwilliger Jan Hendrikx (68) vertelt over het dankbare werk. ,,Je ziet de mensen genieten. Daarbij zijn wij ook een luisterend oor. Leuke verhalen wisselen af met droevige. Onze gasten zijn op leeftijd en vallen soms weg. Laatst keek een hoogbejaarde gast uit naar het ‘honderdjarigbankje’. Diezelfde week overleed ze.’’

Tegenliggers groeten vriendelijk, applaudisseren spontaan, stappen af en gunnen ze de ruimte. Zelden treft men irritatie. ,,Wacht, tegen deze mevrouw zwaai ik enthousiast”, zegt Hendrikx, ,,zij heeft ons goed geholpen met een fonds. Wij moeten het namelijk hebben van giften. Een fiets kost 8500 euro.”

Tweede kopje gratis, met koek

De club is van harte welkom bij boerderijterras Brabants Hei. Hier krijgen ze het tweede kopje gratis met koek. Dat is mooi meegenomen, want de gast houdt zijn vrijwilliger vrij.

Niet alle vrijwilligers zijn pensionado’s. Zo plant accountmanager Ton Adriaans (56) om de week de woensdagmiddag vrij in zijn druk bezette agenda om ‘iets terug te doen voor de gemeenschap’.

Voor Zus Kraayvanger (85), beperkt door haar slechtziendheid, werkt een fietsrit bevrijdend. Daarbij is het contact voor haar ook belangrijk. Om de veertien dagen is zij aan de beurt en zij kijkt daar naar uit. Zo grijpt Roos de Vocht haar kans om de natuur in te gaan. Een voorkeur van vrijwilliger heeft ze niet. ,,Ze zijn me allemaal even lief en behulpzaam.” Roos neemt plaatst op de invalide rolstoel. Dat was een drempel om aan toe te geven. ,,Ad heeft me er overheen geholpen.”

Quote We zijn een bloeiende stichting. Het zou mooi zijn als ook jongeren zich als vrijwilli­ger melden Ad van Limpt

Over initiatiefnemer, kartrekker en leidend kracht Ad van Limpt alle lof. Het koninklijk lintje, vorig jaar, is meer dan verdiend. Daar voor kort het grootste probleem nog de weersomstandigheden waren, is dat nu het zoeken naar een geschikt, centraal, onderkomen van 100 vierkante meter. ,,Onze stallingsplaats in het Fraterhuis aan de Groeneweg loopt half november helaas af. Dat is nu een onzekere factor. Drie jaar geleden zijn wij gestart. Ik nam het voorbeeld van Helmond. We zijn een bloeiende stichting. Het zou mooi zijn als ook jongeren zich als vrijwilliger melden.”

Na een laatste drankje, in de tuin van een vrijwilliger, keren de gasten tevreden huiswaarts, wachtend ‘totdat ze weer mee mogen’.